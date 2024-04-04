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        Haberler Gündem Güncel Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

        Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

        Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:02
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        İki ili birbirine bağlayan yolda heyelan
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        Artvin-Erzurum Devlet kara yolunun 1. kilometresinde yamaçlardan kopan kaya kütleleri ve toprak yola sürüklendi.

        Yolun çift taraflı ulaşıma kapanması üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kaya ve toprak kaymasının belli aralıklarla sürmesi nedeniyle ekiplerin müdahale edemediği güzergahta yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

        ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

        Riskli durumun ortadan kalmasıyla çalışmalara başlayan Karayolları ekipleri, yolu tek şeritten kontrollü trafiğe açtı.

        Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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        #ARTVİN
        #Erzurum
        #Heyelan
        #ulaşım
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