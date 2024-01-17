AK Parti Artvin Belediye Başkan adayı Kocatepe, kentte coşkuyla karşılandı

AK Parti'nin Artvin Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mehmet Kocatepe, kentte kalabalık grup tarafından karşılandı.

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Artvin Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mehmet Kocatepe, AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile kente geldi.

Şehir girişinde partililer tarafından karşılanan Milletvekili Çelik ile Kocatepe, konvoy eşliğinde şehir turu attıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı önündeki Atapark Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Burada konuşan Faruk Çelik, 31 Mart'taki seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Genel seçimlerden sonra Artvin'in köylerinde yaptıkları yatırımları şehir merkeziyle bütünleştirmek istediklerini belirten Çelik, bu nedenle 31 Mart seçimlerinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Çelik, seçilmesi durumunda Kocatepe'nin, 3 ayda bir, yaptığı hizmetler ve belediye harcamaları noktasında halka hesap vereceğini belirterek, "Üç ayda bir ne söz verdin, ne yaptın, milletin parasını nereye kullandın? Takır takır, hesap vereceksin ve ben bunun takipçisi olacağım." dedi.

Artvin'de 9 belediyenin hepsini almak istediklerini ve bunun için çalıştıklarını kaydeden Çelik, "Artvin'i birlikte yöneteceğiz. Bakanlık döneminde bu şehir için elimden geleni yaptım. Şimdi de bu şehrin milletvekili olarak gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Siz 9-0 yapın, gerisini bize bırakın." ifadesini kullandı.

2014-2019 yıllarında Artvin Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Kocatepe ise 5 yıl önce bıraktığı yerden Artvin'i hak ettiği modern, butik bir eğitim ve turizm kenti yapmak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Geçmişte belediye başkanlığı yaparak Artvin'e hizmet eden başkanlara teşekkür eden Kocatepe, şöyle konuştu:

"Centilmence, dostça bir mücadele ve sonrasında Artvin kazansın diyorum. Bizim rakibimiz siyasi partiler, şahıslar hiç olmadı, olmayacak. Bizim kimse ile bir derdimiz yoktur. Derdimiz yarım kalan hizmet ve yatırımlarımızı durduranlar. Mezbahane, engelsiz yaşam merkezi, semt konağı, yaşlılar-hasta yakınları misafirhanesi, hanımlar lokali, yarım kalan şehir içi bağlantı yolları, bıraktığımız gibi bekleyen şehir hamamı, atıl durumda bekleyen asfalt plenti, unutulan sportif etkinlikler, unutulan sosyal etkinlikler, konserler, fuarlar."

Kocatepe, yeni dönemde sivil toplum kuruluşları ve ilgili konunun paydaşlarıyla istişare halinde bir yönetim anlayışı içinde olacaklarını vurgulayarak, "Personel konusunda da şunu açıklıkla ifade edeyim ki korku, baskı ve sindirmeye son. Her çalışanımız geçmişte olduğu gibi kardeşimiz, mesai arkadaşımız olacak. Bütün derdi evine bir lokma ekmek götürmek olan emekçi kardeşlerimi kimse bizimle korkutmasın." dedi.

Programda AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı ve MHP İl Başkanı Serdar Kılınç da konuşma yaptı.

Öte yandan Kocatepe, program öncesinde 2 Aralık'ta trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun mezarını da ziyaret etti.