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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal gazetecilerle bir araya geldi

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:55
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal gazetecilerle bir araya geldi
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Ünsal, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Salonu'nda organize edilen programda, demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında önemli katkıları bulunan basın mensuplarına çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

        Basını, yapıcı eleştirilerle üstlendiği yol gösterici özelliği nedeniyle çok önemsediğini vurgulayan Ünsal, Artvin basınıyla birlikte çalışmaktan son derece memnun olduğunu belirtti.

        Ünsal, görevde olduğu 5 aylık süreçte kentin temel sorunlarını tespit ederek çalışmalara başladıklarını aktardı.

        Artvin'in, Türkiye'nin önemli enerji üretim merkezlerinden olduğunu ifade eden Ünsal, İl Özel İdaresi bütçesiyle ilk etapta 2 megavatlık, sonraki aşamada da 40 megavatlık güneş enerji santrali kurmak için çalışmalara başladıklarına dikkati çekti.

        Ünsal, üretilen enerji ile İl Özel İdaresine kaynak oluşturmayı amaçladıklarını, kentin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.

        İl Özel İdaresi kaynaklarının artırılmasıyla kentteki yatırımların artacağını, altyapının daha iyi hale geleceğini belirten Ünsan, "Geçtiğimiz yıl köy yollarına 160 kilometre sıcak asfalt yaptık. Bu önümüzdeki süreçte de devam edecek. Arhavi'deki Organize Sanayi Bölgesinin hizmete girmesi için de süreci hızlandırdık. Oranın hizmete girmesiyle yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanacak." dedi.

        Ünsal, Artvin'in huzur şehri olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Kentte 2023'te mal varlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla oranla yüzde 14, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 4 azalma oldu. Topluma karşı işlenen suçlarda ise yüzde 11 azalma oldu. Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız sorun yok. Suç çeteleri ile mücadelemiz tüm Türkiye'de olduğu gibi Artvin'de de sürüyor. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele noktasında da hem ülke olarak hem Artvin olarak ciddi mesafeler kaydettik. Sınır şehri olmamız nedeniyle sınırlarımızdan geçmek isteyenleri yakalıyor, gerekeni yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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