Artvin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" yapıldı

Artvin'de, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" organize edildi.





Vali Turan Ergün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayın açılış bölümünde yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, mevcut çalışmaların değerlendirilmesi ve 2030'a kadar olan yol haritasının belirlenmesinin amaçlandığını söyledi.



Kadınların hayatın her alanında varlıklarıyla topluma yön verdiğini, aileyi ve toplumsal yapıyı ayakta tuttuğunu vurgulayan Ergün, "Kadının sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta etkin ve güvenli biçimde yer alması, toplumların huzuru ve adaletinin en önemli şartlarından biridir. Toplumsal hayatımızın sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi için kadınların güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır." dedi.



Kadına yönelik şiddetin temel insan haklarının ihlali niteliği taşıyan ciddi bir toplumsal sorun olduğunun altını çizen Ergün, kadınların şiddetten uzak, güvenli ve onurlu bir yaşam sürmesinin hem hukuki hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.



Çalıştayda hazırlanacak il düzeyindeki eylem planında eksen bazlı ve kesişimsel model yaklaşımının esas alınacağını belirten Ergün, şu değerlendirmede bulundu:





"Bu model hukuk, güvenlik, sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve medya alanlarında yürütülen çalışmaları bütüncül bir sistem içinde ele almayı amaçlamaktadır. Ayrıca dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları ve afet süreçleri gibi güncel dinamiklerin planlama süreçlerine entegre edilmesiyle daha kapsayıcı ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturulacaktır."



Ergün, Artvin'de 5 bin 780 kişinin kullandığı KADES uygulaması üzerinden bugüne kadar 667 ihbar yapıldığını ifade ederek, "2025'teki ihbar sayısı ise 112 olarak kaydedilmiştir. Aynı yıl içerisinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimize 422 kadın başvurmuş, kendilerine gerekli destek sağlanmıştır. Bu veriler bir yandan farkındalığın arttığını gösterirken, diğer yandan mücadelede sürekliliğin önemini ortaya koymaktadır." diye konuştu.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevim Öz de kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu ve bu mücadelenin yalnızca kadınların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.





İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Artvin Çoruh Üniversitesi, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştay, çeşitli başlıklardaki oturumlarla devam etti.



