Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" yapıldı

        Artvin'de, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 14:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" yapıldı

        Artvin'de, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" organize edildi.


        Vali Turan Ergün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayın açılış bölümünde yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, mevcut çalışmaların değerlendirilmesi ve 2030'a kadar olan yol haritasının belirlenmesinin amaçlandığını söyledi.

        Kadınların hayatın her alanında varlıklarıyla topluma yön verdiğini, aileyi ve toplumsal yapıyı ayakta tuttuğunu vurgulayan Ergün, "Kadının sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta etkin ve güvenli biçimde yer alması, toplumların huzuru ve adaletinin en önemli şartlarından biridir. Toplumsal hayatımızın sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi için kadınların güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır." dedi.

        Kadına yönelik şiddetin temel insan haklarının ihlali niteliği taşıyan ciddi bir toplumsal sorun olduğunun altını çizen Ergün, kadınların şiddetten uzak, güvenli ve onurlu bir yaşam sürmesinin hem hukuki hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

        Çalıştayda hazırlanacak il düzeyindeki eylem planında eksen bazlı ve kesişimsel model yaklaşımının esas alınacağını belirten Ergün, şu değerlendirmede bulundu:


        "Bu model hukuk, güvenlik, sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve medya alanlarında yürütülen çalışmaları bütüncül bir sistem içinde ele almayı amaçlamaktadır. Ayrıca dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları ve afet süreçleri gibi güncel dinamiklerin planlama süreçlerine entegre edilmesiyle daha kapsayıcı ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturulacaktır."

        Ergün, Artvin'de 5 bin 780 kişinin kullandığı KADES uygulaması üzerinden bugüne kadar 667 ihbar yapıldığını ifade ederek, "2025'teki ihbar sayısı ise 112 olarak kaydedilmiştir. Aynı yıl içerisinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimize 422 kadın başvurmuş, kendilerine gerekli destek sağlanmıştır. Bu veriler bir yandan farkındalığın arttığını gösterirken, diğer yandan mücadelede sürekliliğin önemini ortaya koymaktadır." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevim Öz de kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu ve bu mücadelenin yalnızca kadınların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.


        İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Artvin Çoruh Üniversitesi, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştay, çeşitli başlıklardaki oturumlarla devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı iddiası!
        Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı iddiası!
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu

        Benzer Haberler

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan
        Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan
        Artvin'de otomobil, TIR'a çarptı; 2 ölü, 1 yaralı
        Artvin'de otomobil, TIR'a çarptı; 2 ölü, 1 yaralı
        Artvin'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Artvin'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Artvin'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Artvin'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Artvin'in Şavşat ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Artvin'in Şavşat ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Artvin'de 80 köy yolu ulaşıma kapandı
        Artvin'de 80 köy yolu ulaşıma kapandı