Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'in Şavşat ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Artvin'in Şavşat ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'in Şavşat ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Artvin'in Şavşat ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde karın aralıklarla ve zaman zaman yoğun devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüşün buzlanmaya neden olacağı belirtildi.

        Açıklamada, kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar dolayısıyla ilçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Anne ve babasını rehin aldı! Biber gazıyla yakalandı
        Anne ve babasını rehin aldı! Biber gazıyla yakalandı
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Lütfen itibar etmeyin"
        "Lütfen itibar etmeyin"
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?

        Benzer Haberler

        Artvin'de 80 köy yolu ulaşıma kapandı
        Artvin'de 80 köy yolu ulaşıma kapandı
        Artvin'in Şavşat ilçesinde eğitime kar engeli
        Artvin'in Şavşat ilçesinde eğitime kar engeli
        Artvin'de TIR kuyruğunda iftar sofrası kuruldu
        Artvin'de TIR kuyruğunda iftar sofrası kuruldu
        ÇAYKUR cam şişe su satışlarına başladı
        ÇAYKUR cam şişe su satışlarına başladı
        Artvin Valisi Ergün, İl Özel İdaresi personeliyle iftarda buluştu
        Artvin Valisi Ergün, İl Özel İdaresi personeliyle iftarda buluştu
        Genç sporcu geri dönüşüm atölyesinde geleceğini şekillendiriyor
        Genç sporcu geri dönüşüm atölyesinde geleceğini şekillendiriyor