Artvin'in Şavşat ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Artvin'in Şavşat ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
27.02.2026 - 10:09
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde karın aralıklarla ve zaman zaman yoğun devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüşün buzlanmaya neden olacağı belirtildi.
Açıklamada, kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar dolayısıyla ilçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
