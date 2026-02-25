Canlı
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin Valisi Ergün, İl Özel İdaresi personeliyle iftarda buluştu

        Artvin Valisi Turan Ergün, İl Özel İdaresi çalışanlarıyla iftarda buluştu.

        Giriş: 25.02.2026 - 11:06
        Artvin Valisi Ergün, İl Özel İdaresi personeliyle iftarda buluştu

        Artvin Valisi Turan Ergün, İl Özel İdaresi çalışanlarıyla iftarda buluştu.


        Vali Ergün, İl Özel İdaresi Kaledibi Sosyal Tesisleri’ndeki iftarda, İl Özel İdaresi çalışanları ve yöneticileriyle bir araya geldi.

        Görevlerini özveriyle yapan personele teşekkür eden Ergün, sahada yürütülen çalışmaların Artvin için büyük önem taşıdığını söyledi.

        Ergün, Artvin’in zor ve engebeli bir coğrafyaya sahip olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:


        "İlimizin merkez ilçe ve 8 ilçesi, 323 köyü, yaklaşık 1736 ünitesine il özel idaresi olarak hizmet veriyoruz. Geçen yıl özel idaremize sınavla teknik personel alımı yaptık. Aynı şekilde makine parkımızı da kamyon ve iş makineleriyle güçlendirdik. Yeni iş sezonunda köylerimizde ve kırsalda alt yapı işlerinin tamamlanması için seferberlik ilan edeceğiz. İş makinesi ve araç kullanan arkadaşlarımdan bir isteğim var. Kullandığınız araç ve gereçlerde ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve yetimlerimizin hakkı var. Dolayısıyla bu makineleri kendi makinelerimiz gibi özenle kullanın."


        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz ise kentte hep birlikte güzel hizmetler yapmayı amaçladıklarını belirtti.




