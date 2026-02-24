Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Alkol testi yaptırmamak için direnen belediye başkan yardımcısı hakkında adli işlem yapıldı

        Alkol testi yaptırmamak için direnen Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "memura görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 21:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkol testi yaptırmamak için direnen belediye başkan yardımcısı hakkında adli işlem yapıldı

        Alkol testi yaptırmamak için direnen Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "memura görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından adli işlem yapıldı.

        Jandarma ekipleri, 22 Şubat'ta gece saatlerinde Borçka-Hopa kara yolu üzerindeki Cankurtaran Tüneli mevkisinde Soysal'ın kullandığı Artvin Belediyesine ait 08 AC 958 plakalı aracı durdurdu. Ekipler, Soysal'ın alkollü olabileceği ihtimali üzerine alkol testi yapmak istedi.

        Soysal'ın alkol kontrolü yaptırmak istememesi üzerine konu nöbetçi Cumhuriyet Savcısına iletildi. Savcının talimatıyla Soysal, kan testi yapılması için Borçka Devlet Hastanesine götürüldü. Kan testi vermeyi de reddeden Soysal'dan güvenlik önlemleri altında kan örneği alındı.

        "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "memura görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından hakkında adli işlem yapılan Sosyal, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Soysal, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Ahmet Soysal'ın alkollü olup olmadığının ise kan testi sonuçlarının çıkmasının ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Yağmur Çoban davasında mahkemeden 'keşif' kararı
        Yağmur Çoban davasında mahkemeden 'keşif' kararı
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

        Benzer Haberler

        Artvin Valisi Ergün, muhtarlarla bir araya geldi
        Artvin Valisi Ergün, muhtarlarla bir araya geldi
        Jandarmanın alkol kontrolünü kabul etmeyen CHP'li başkan yardımcısı, hastan...
        Jandarmanın alkol kontrolünü kabul etmeyen CHP'li başkan yardımcısı, hastan...
        Artvin'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı
        Artvin'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı
        Artvin'de tedavisi tamamlanan sakallı akbaba, takip cihazı takılarak doğaya...
        Artvin'de tedavisi tamamlanan sakallı akbaba, takip cihazı takılarak doğaya...
        Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı resmi aracı alkollü kullanırken...
        Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı resmi aracı alkollü kullanırken...
        Artvin'de sakallı akbaba tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı
        Artvin'de sakallı akbaba tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı