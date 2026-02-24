Artvin Valisi Ergün, muhtarlarla bir araya geldi

Artvin Valisi Turan Ergün, muhtarlarla bir araya geldi.



Ergün, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.



Artvin'in zor ve engebeli coğrafyaya sahip olduğunu belirten Ergün, köylerde ve kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini ve refah seviyesini yükseltmek için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.



Ergün, köylerin ihtiyacı olan altyapı hizmetlerini yapmanın gayreti içerisinde olduklarını da kaydetti.



Muhtarların sorun ve taleplerini ilettiği toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.


























