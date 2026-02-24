Canlı
        Artvin Haberleri

        Artvin'de tedavisi tamamlanan sakallı akbaba, takip cihazı takılarak doğaya salındı

        Artvin'de yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden sakallı akbaba, tedavisinin ardından GPS takılarak doğaya salındı.

        Artvin'de tedavisi tamamlanan sakallı akbaba, takip cihazı takılarak doğaya salındı

        Artvin'de yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden sakallı akbaba, tedavisinin ardından GPS takılarak doğaya salındı.

        Çoruh Vadisi'ndeki Deriner Barajı yakınlarında yaklaşık bir ay önce bulunarak Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen, kanadında ve vücudunun değişik yerlerinde yaralar olan sakallı akbabanın tedavisi tamamlandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "Sakallı akbaba özgürlüğe kanat çırptı" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Duyarlı bir vatandaşımız tarafından Deriner Barajı yakınlarında yaralı bulunan sakallı akbaba, tedavi altına alındı. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ekiplerimizce GPS verici takılarak yeniden ait olduğu doğaya bırakıldı." ifadeleri kullanıldı.

