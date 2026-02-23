Canlı
        Artvin Haberleri

        Artvin Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Murat Keskin atandı

        Artvin Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine atanan Murat Keskin görevine başladı.

        Giriş: 23.02.2026 - 13:49
        Artvin Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Murat Keskin atandı

        Artvin Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine atanan Murat Keskin görevine başladı.


        Keskin’i makamında kabul eden Vali Turan Ergün, görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarı diledi.

        İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kurumlar arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Murat Keskin ise basın mensuplarıyla iş birliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

