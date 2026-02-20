Canlı
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Bakan Tekin, Artvin'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" programında konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerle bir araya geldiği "Maarifin Kalbinde Ramazan" programında, "Türk milletinin sorumluluklarının bilincinde olan bir mensubu olarak, bu toplumun sağlıklı ve huzurlu bir toplum olması için üstünüze düşen sorumlulukları hatırlatan bireyler olarak yetişmenizi istiyoruz." dedi.

        Giriş: 20.02.2026 - 19:59 Güncelleme: 20.02.2026 - 19:59
        Bakan Tekin, Artvin'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" programında konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerle bir araya geldiği "Maarifin Kalbinde Ramazan" programında, "Türk milletinin sorumluluklarının bilincinde olan bir mensubu olarak, bu toplumun sağlıklı ve huzurlu bir toplum olması için üstünüze düşen sorumlulukları hatırlatan bireyler olarak yetişmenizi istiyoruz." dedi.

        Artvin DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı "İftarda Konuşalım" programa katılan Bakan Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle iftar yaptı.

        Tekin, gençlerin bu milletin ferdi olmaktan gurur duyan, binlerce yıllık devlet geleneğine ve her değere sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerinin, Milli Eğitim Bakanlığının anayasal ve yasal sorumluluğu olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin 12 yıllık eğitim sürecinde iyi bir vatandaş olmaları için çaba sarf edildiğine işaret eden Tekin, "Türk milletinin sorumluluklarının bilincinde olan bir mensubu olarak, bu toplumun sağlıklı ve huzurlu bir toplum olması için üstünüze düşen sorumlulukları hatırlatan bireyler olarak yetişmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Avrupa ülkeleri arasında ilk üç içerisindeyiz"

        Türkiye'nin bu anlamda çok önemli adımlar attığına dikkati çeken Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dünyada çocukların zorunlu eğitim çağındaki düzeylerini ölçen uluslararası ölçme değerlendirme mekanizmaları var. Dünyada bu anlamda en geçerli iki tane değerlendirme mekanizması var. Birisi PISA, diğeri de TIMSS dediğimiz sınavlar. 2024'te en son açıklanan TIMSS sınavında Türkiye, matematik ve fen bilimlerinde Avrupa'nın en iyi ülkelerinden bir tanesi oldu. Avrupa ülkeleri arasında ilk üç içerisindeyiz. Bunlar önemli şeyler, pedagojik anlamda önemli göstergeler, akademik başarılarımız anlamında."

        Tekin, Türkiye'nin çocuk ve gençleriyle gurur duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'de sağlıkta, savunma sanayinde devasa adımlar atılıyorsa eğer Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen arkadaşlarımızın size kazandırdıkları, bu akademik beceri ve millet olmanın şuurunu size vermeleriyle sağlanıyor." diye konuştu.

        Okullarda milli birlik, beraberlik ve dayanışma adına ramazanda önemli faaliyetlerin yapıldığına değinen Tekin, şunları kaydetti:

        "Ramazan ayında biz okullarımızda bu bilinçle, bu şuurla yetişecek çocukların farkındalık oluşturabilecekleri bir dönem olsun istedik. Bu kapsamda da başlattığımız etkinliklerden bir tanesi 'İftarda konuşalım' etkinliğiydi. Şu an Türkiye'de bütün okullarımızda belediye başkanlarımız, iş adamlarımız, sanatçılarımız, sporcularımız, çocuklarımız, gençlerimiz bu kapsamda etkinlikler içerisindeler. Biz de bu vesileyle bugün Artvin'deyken sizlerle iftar edelim istedik."

        Programa, Vali Turan Ergün, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş ve İl Jandarma Komutanı Uğur Başkonak katıldı.

