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Artvin´de köyde yangın; 60´a yakın ev yandı (3)
17 Mart 2021 Çarşamba, 17:42 DHA

Artvin´de köyde yangın; 60´a yakın ev yandı (3)
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın kontrol altına alındı Vali Yılmaz Doruk 30 ev ile çok sayıda baraka ve ahırın yandığı köye gelerek incelemelerde bulundu
17 Mart 2021 Çarşamba, 17:12 İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın kontrol altına alındı Vali Yılmaz Doruk 30 ev ile çok sayıda baraka ve ahırın yandığı köye gelerek incelemelerde bulundu
Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere teslim oldu/ Ek fotoğraf
17 Mart 2021 Çarşamba, 17:00 DHA

Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere teslim oldu/ Ek fotoğraf
Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere teslim oldu/ Ek fotoğraf
17 Mart 2021 Çarşamba, 17:00 DHA

Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere teslim oldu/ Ek fotoğraf
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin: "Yangında çok sayıda evin yanı sıra çok sayıda ahır zarar gördü: Can kaybımız yok"
17 Mart 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin: "Yangında çok sayıda evin yanı sıra çok sayıda ahır zarar gördü: Can kaybımız yok"
Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere teslim oldu (2)
17 Mart 2021 Çarşamba, 17:00 DHA

Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere teslim oldu (2)
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor 200 haneli köyde yanan ev sayısı 17'ye yükselirken yangında çok sayıda ahır ve baraka da zarar gördü
17 Mart 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor 200 haneli köyde yanan ev sayısı 17'ye yükselirken yangında çok sayıda ahır ve baraka da zarar gördü
Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere teslim oldu
17 Mart 2021 Çarşamba, 17:00 DHA

Artvin´de köyde yangın; 50´ye yakın ev alevlere teslim oldu
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın Köyde ilk belirlemelere göre 15'in üzerinde ev bilinmeyen bir nedenle yanıyor
17 Mart 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın Köyde ilk belirlemelere göre 15'in üzerinde ev bilinmeyen bir nedenle yanıyor
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Kedinin tavla merakı Bu kedi sahibi ile karşılıklı tavla oynuyor Artvin’de sahibiyle tavla oynayan kedi sosyal medyanın ilgi odağı oldu
17 Mart 2021 Çarşamba, 10:00 İHA

Kedinin tavla merakı Bu kedi sahibi ile karşılıklı tavla oynuyor Artvin’de sahibiyle tavla oynayan kedi sosyal medyanın ilgi odağı oldu
İsli kuru et kültürünü Artvin’de tanıtmaya çalışıyor Boşnak usulü meşe odununun isinde hazırlanan kuru etler Artvin yöresinde yeni yeni tanınıyor
16 Mart 2021 Salı, 15:00 İHA

İsli kuru et kültürünü Artvin’de tanıtmaya çalışıyor Boşnak usulü meşe odununun isinde hazırlanan kuru etler Artvin yöresinde yeni yeni tanınıyor
FETÖ firarisi çift, yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR dorsesinde yakalandı
15 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 DHA

FETÖ firarisi çift, yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR dorsesinde yakalandı
FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı FETÖ firarisi çift Sarp Sınır Kapısı'ndan bir tırın dorsesinde sınırı geçmek isterken yakayı ele verdi
15 Mart 2021 Pazartesi, 13:00 İHA

FETÖ firarisi çift yurt dışına kaçarken böyle yakalandı FETÖ firarisi çift Sarp Sınır Kapısı'ndan bir tırın dorsesinde sınırı geçmek isterken yakayı ele verdi
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Macahel yolunu açmak için çalışma başlatıldı
15 Mart 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Macahel yolunu açmak için çalışma başlatıldı
Artvin’de gümüş kaçakçılığı Gümrük kaçağı 31 kilo işlenmiş gümüşe el konuldu
15 Mart 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

Artvin’de gümüş kaçakçılığı Gümrük kaçağı 31 kilo işlenmiş gümüşe el konuldu
Artvin’de büyüleyen kış manzaraları
13 Mart 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Artvin’de büyüleyen kış manzaraları
Artvin’de kış çilesi geri döndü Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
12 Mart 2021 Cuma, 22:00 İHA

Artvin’de kış çilesi geri döndü Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
Artvin’de narkotik polisleri, 'en iyi narkotik polisi: Anne' projesini din görevlilerine anlattı
12 Mart 2021 Cuma, 14:00 İHA

Artvin’de narkotik polisleri, 'en iyi narkotik polisi: Anne' projesini din görevlilerine anlattı
Artvin'de sahte içki operasyonu
12 Mart 2021 Cuma, 14:00 İHA

Artvin'de sahte içki operasyonu
Artvin’de tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
11 Mart 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Artvin’de tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
İcradan aldığı araç çalıntı çıktı, mahkemede ikinci şoku yaşadı Parasını ödediği otomobile bir kez bile binemedi üstüne 10 yıl geriye dönük mahkeme masraflarının ödenmesine karar verildi
11 Mart 2021 Perşembe, 13:00 İHA

İcradan aldığı araç çalıntı çıktı, mahkemede ikinci şoku yaşadı Parasını ödediği otomobile bir kez bile binemedi üstüne 10 yıl geriye dönük mahkeme masraflarının ödenmesine karar verildi
Artvin'de barajlardaki sular çekildi; yerleşim yerleri ortaya çıktı
11 Mart 2021 Perşembe, 10:00 DHA

Artvin'de barajlardaki sular çekildi; yerleşim yerleri ortaya çıktı