Orman Genel Müdürü Karacabey Artvin'de konuştu:

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2026 yılı içerisinde, 2025 yılındaki hava araçlarımıza ilave olarak bir yangın söndürme uçağı daha ekleyerek sayıyı 28 yangın söndürme uçağına çıkarıyoruz." dedi.



İl merkezi ve Yusufeli ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüklerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Karacabey, Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy ile görüştü.



Karacabey, yaptığı açıklamada, Artvin'in barındırdığı bitki çeşitliliği ve yüzde 59'unun ormanlarla kaplı olması nedeniyle önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Kentin, Türkiye'de en çok bitki çeşitliliğine sahip illerden biri olduğunu belirten Karacabey, orman varlığının devamını ve sürekliliğini sağlamak, sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.



Karacabey, orman bakımlarını son derece önemsediklerine işaret ederek, "Çünkü bakımsız ormanlar taranmamış saça benzer. İçerisindeki türlerin, bitkilerin ve ağaçların sağlıklı bir şekilde varlığını, hayatını devam ettirmesini neredeyse imkansız hale getirir. Dolayısıyla orman bakımları bizim için son derece önemlidir." dedi.



- "İstiyoruz ki köylülerimiz doğdukları yerde doysun"



Artvin'deki 323 köyden 322'sinin orman köyü olduğunu ifade eden Karacabey, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu durum Artvin'de vatandaşlarımızın, köylerimizin ve yerleşim alanlarının ormanla iç içe olduğunu gösteriyor. Bizler de bu köylerde yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyesini, gelir düzeyini ve sosyal imkanlarını artırmak amacıyla ORKÖY adı verilen kredi desteklerini sunuyoruz. 2026 yılında inşallah 95 milyon lira orman köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza yüzde 20'si hibe olmak üzere, geri kalan yüzde 80'i faizsiz ve 4-5 yıl geri ödemeli kredi desteğimiz olacak. İstiyoruz ki köylülerimiz doğdukları yerde doysun ve köylerinde yaşamaya devam etsinler."



Karacabey, Artvin'e 29 orman parkı kurduklarını ve 2026 yılında iki yeni orman parkını daha hizmete alacaklarını belirtti.



Kentte 8 olan ekoturizm rotasına 2026 yılında iki yeni rota daha ekleneceğini dile getiren Karacabey, "Bitki çeşitliliğinin yanı sıra arıcılık ve bal üretiminde verimi artırmak amacıyla bal ormanları kuruyoruz. Artvin ilimizde şu ana kadar 21 bal ormanı tesis ettik. Önümüzdeki süreçte arıcılarımızdan gelecek talepler doğrultusunda bu bal ormanlarının sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.



- "119 helikopter ve 14 İHA ile çalışacağız"



Karacabey, Akdeniz ve Ege'nin yanı sıra son yıllarda Batı Karadeniz'in de yangın riski taşıyan bölgeler arasında yer aldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:



"Her geçen yıl hem kara ekiplerimizi sayı ve donanım olarak artırıyor, daha da güçlendiriyoruz hem de hava filomuzu güçlendiriyoruz. 2026 yılı içerisinde, 2025 yılındaki hava araçlarımıza ilave olarak bir yangın söndürme uçağı daha ekleyerek sayıyı 28 yangın söndürme uçağına çıkarıyoruz. 15 yeni helikopter ilave ederek toplam 119 helikopter ve 14 İHA ile çalışacağız. Bu da 161 hava aracına karşılık geliyor. Yine aynı şekilde 1766 arazöz, 2 bin 755 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle de yer ekiplerimizi tahkim etmiş durumdayız. Personel sayımızı ise 25 binden 28 bine çıkardık."



Orman yangınlarının yalnızca belirli dönemlerde görülen bir afet olmadığını belirten Karacabey, "Şartlar oluşursa her zaman yangın çıkar. Bugün itibarıyla Doğu Karadeniz bölgemizde birinci veya ikinci derecede yangın riski bulunmuyor. Ancak uzun vadede, 2022 yılında Batı Karadeniz'de oluşan hava ve iklim şartlarının benzerleri oluşursa Allah korusun aynı tehdit Doğu Karadeniz ve diğer bölgelerimiz için de söz konusu olabilir." diye konuştu.



Karacabey, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Uzun yılların ortalamasına baktığımız zaman orman yangınlarının yüzde 94'ü insan kaynaklı yangınlar, insan eliyle çıkıyor. Sadece yüzde 6'lık kısmı yıldırım kaynaklı. Yani vatandaşlarımız, toplum olarak tüm Türkiye biraz daha dikkatli olurlarsa, biraz daha dikkatli olursak bu yangınlar hiç başlamayacak. Dolayısıyla söndürme mücadelesine de girişmek zorunda kalmayacağız."







