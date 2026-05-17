Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Artvin Turizm Master Planı Toplantısı'nda konuştu:

Alpaslan, İl Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Artvin Turizm Master Planı Tanıtım Toplantısı'nda, Artvin'in sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerle Türkiye turizminden daha fazla pay alabilmesi için hazırlanan planın büyük önem taşıdığını söyledi.



Turizmin Türkiye için son yıllarda çok daha kıymetli hale geldiğini belirten Alpaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmi stratejik sektör ilan edip desteklediğini ifade etti.



Alpaslan, Türkiye'de turizmin son yıllarda önemli mesafeler katettiğini dile getirerek, "30 milyar dolarlar civarında olan gelirimiz 2025 yılı sonu itibarıyla 65 milyar dolara ulaşmış durumda. 64 milyonun üzerinde ziyaretçi ile dünyada en fazla turist kabul eden 4'üncü ülke konumuna geldik. Yani turizmde dünyanın devleri arasındayız. Birçok konuda örnek ve öncü olduk. Dünyanın ülke turizmini tanıtma anlamında en başarılı performansını sergiledik." diye konuştu.



Bu başarıların tesadüf olmadığını vurgulayan Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Turizmi 81 ile yayarak, 12 ay turizm yaparak turizmimizi geliştirmek istiyoruz. Bu 65 milyar doları çok daha üst seviyelere çıkararak tüm insanlarımızın bundan faydalanması için çabalarımızı, gayretlerimizi, çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bunun için de en öncelikli yapılması gereken husus 81 ilimizde turizm master planının ortaya konulmasıdır. Artvin bu konuda öncü illerden oldu. Master planını hayata geçmiş olduk."



Alpaslan, Türkiye'nin turizm açısından büyük avantajlara sahip olduğuna değinerek, "Olağanüstü doğası, cennet bir vatanımız var. İnsanoğlunun yeryüzündeki macerası bu topraklarla başladığı için olağanüstü zengin kültür varlıklarımız var. Kış turizmi, sağlık turizmi açısından AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu dönemde yapılan, çağ atlatan dev yatırımlarla ulaşım sistemimizin, havalimanlarımızın, yollarımızın, deniz ulaşımımızın çok iyi olması, sağlık sistemimizin çok üstün hale gelmesi, dünyada örnek gösteriliyor." ifadelerini kullandı.



Vali Turan Ergün ise toplantı ile Artvin'in turizmde geleceğe dönük vizyonunun, ortak akıl ve sorumluluk anlayışıyla kamuoyuna sunulduğunu söyledi.



Artvin Turizm Master Planı'nın, şehrin doğal, tarihi ve kültürel mirasını koruyarak kalkınmayı hedefleyen önemli bir yol haritası olduğunu belirten Ergün, doğa, eko ve macera turizmi açısından Artvin'in Türkiye'nin en güçlü destinasyonlarından biri olduğunu ifade etti.



AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de Artvin'in sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerin turizm şemsiyesi altında değerlendirilebileceğini ifade ederek, bu nedenle planlamanın gecikmeden hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.



Bu sürece Kapadokya Üniversitesinin bilimsel anlamda öncülük ettiğini, Artvin Valiliği ve tüm paydaşların katılımıyla altyapının oluşturulduğunu aktaran Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle çalışmanın şekillendiğini kaydetti.



Konuşmaların ardından Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Artvin Turizm Master Planı'nın sunumunu yaptı.



