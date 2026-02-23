Artvin Defterdarlığı çalışanları Vali Ergün'ü ziyaret etti
Artvin Valisi Turan Ergün, 37. Vergi Haftası dolayısıyla defterdarlık çalışanlarını makamında kabul etti.
Giriş: 23.02.2026
Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Artvin Defterdarı Mustafa Aydın hafta dolayısıyla yapacakları etkinlikler hakkında bilgiler verdi.
Vali Ergün de vergi vermenin kutsal bir görev olduğunu belirterek, kurum çalışanlarının haftalarını kutladı, başarı dileklerinde bulundu.
