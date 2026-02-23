Canlı
        Artvin Defterdarlığı çalışanları Vali Ergün'ü ziyaret etti

        Artvin Valisi Turan Ergün, 37. Vergi Haftası dolayısıyla defterdarlık çalışanlarını makamında kabul etti.

        Giriş: 23.02.2026 - 13:59
        Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Artvin Defterdarı Mustafa Aydın hafta dolayısıyla yapacakları etkinlikler hakkında bilgiler verdi.


        Vali Ergün de vergi vermenin kutsal bir görev olduğunu belirterek, kurum çalışanlarının haftalarını kutladı, başarı dileklerinde bulundu.






