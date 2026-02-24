Artvin'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı

Artvin'de, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ramazan etkinlikleri çerçevesinde, "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı program gerçekleştirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Vakıfbank İlkokulu Spor Salonunda organize edilen programda, farklı okullardan gruplar halinde gelen öğrencilere ramazanın paylaşma, dayanışma ve manevi yönleri etkinliklerle anlatıldı.



Ramazan motifleriyle süslenen salonda ramazan davulcusu eşliğindeki gösteriler, Nasrettin Hoca canlandırmaları, boyama çalışmaları, fener yapımı ve dilek kutusu etkinlikleri ilgi gördü.



İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Güray, yoğun ilgi gören etkinliğin perşembe akşamına kadar süreceğini söyledi.



Bakanlıkça gönderilen hediyelerin öğrencilere dağıtıldığını belirten Güray, çocukların, milli ve manevi duyguların pekiştirildiği programdan memnun ayrıldığını kaydetti.



İkinci sınıf öğrencisi Çağan Gürsoy ise fener yaptığı etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.



