Artvin Valisi Ünsal, Ardanuç'ta GES kurulacak alanda inceleme yaptı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Ardanuç ilçesinde Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin gerçekleştirileceği bölgede incelemelerde bulundu.

Ünsal, İl Özel İdaresi tarafından yapılması planlanan 2 MW'lık GES'in kurulacağı Naldöken köyünü ziyaret ederek, projeye ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Güneş enerjisinin, yenilenebilir enerjiler içerisinde özellikle de iklim ve coğrafi şartlara bağlı olarak önemli bir yer tuttuğunu belirten Ünsal, "İlimizde güneş enerjisinin kullanılması önemli bir değere sahiptir. Bugün, Artvin Valiliği İl Özel İdaresi yenilikçi ve çevreci yaklaşım ilkesiyle yeni bir yatırıma daha başlamış bulunmaktadır." dedi.

Ünsal, İl Özel İdaresine ait alanda, yenilenebilir enerji sistemlerinin en önemlilerinden biri olan GES kurulması çalışmalarına başlandığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk etapta 40 bin metrekarelik alana kurulması planlanan 2 MW GES tesisinin, yaklaşık olarak 50 milyon liralık yatırım bedeli bulunmaktadır. Bu sayede ilk etapta İl Özel İdaresine ait şantiyeler, tesisler ve köylerin sokak aydınlatma giderlerinin düşürülmesi planlanmıştır. Üretim fazlası olarak sisteme verilecek elektrik sayesinde ise Artvin İl Özel İdaresi adına nakdi gelir sağlanacaktır. Ayrıca, Artvin Valiliği İl Özel İdaresine ön tahsis işlemleri yapılan 400 bin metrekarelik yeni bir alana kurulumu öngörülen 40 MW GES tesisinin proje çalışmalarına da devam edilmektedir."

Doğa dostu ve çevreciliği ön planda tutan bu sistemle birlikte Artvin'e fayda sağlamayı hedeflediklerini ile getiren Ünsal, "İl Özel İdaresine önemli bir gelir kaynağı sağlayacak olan bu anlamlı yatırımdan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir yandan bu tür kamu yatırımlarıyla ortak kullanım giderlerini azaltmak bir yandan da özel yatırımlarla yine teşviklerden yararlanmak suretiyle bu tür tesislerin kurulması hem çevre hem milli ekonomi açısından gerçekten büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

İncelemeler sırasında Vali Ünsal'a, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, Ardanuç Kaymakamı Mehmet Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Katip Çiçek, İl Genel Meclis Üyesi Hüsnü Çakır da eşlik etti.