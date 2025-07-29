Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Temmuz ayında son günlere girilirken, asgari ücrette ara zam için gözler hükümet kanadından gelecek açıklamalara çevrildi. Bilindiği gibi son olarak ocak ayında, asgari ücret brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmişti. Peki, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2025 Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?" İşte asgari ücret zammında son durum...