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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aslı Bekiroğlu sevgilisi Taykun Karaduman ile el ele!

Aslı Bekiroğlu, önceki gün yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisi Taykun Karaduman ile Bebek'te objektiflere yansıdı. El ele yürüyüş yapan çiftten ünlü oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti

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  • Aslı Bekiroğlu sevgilisi Taykun Karaduman ile el ele! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aslı Bekiroğlu, önceki gün DJ sevgilisi Taykun Karaduman ile ilk kez Bebek'te görüntülendi. Yürüyüş yapan çift, el ele objektiflere poz verdi.
  • Aslı Bekiroğlu sevgilisi Taykun Karaduman ile el ele! - Magazin haberleri

    "İYİYİM"

    Ünlü oyuncu, meyve suyu içtiği anda cam sebilin yüzüne patlaması hatırlatılınca, "Gördüğünüz gibi gayet iyiyim." açıklamasını yaptı.
  • Aslı Bekiroğlu sevgilisi Taykun Karaduman ile el ele! - Magazin haberleri

    "SETİM OLMAZSA KATILACAĞIM"

    Aslı Bekiroğlu'nun, eski sevgilisi Çağrı Telkıran ile ayrılığının ardından Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'le arasının açıldığı iddia edilmişti.

    Muhabirlerle sohbet eden Bekiroğlu, 26 Ağustos'ta dünyaevine girecek olan Özdemir ve Koç'un düğün töreni ile alakalı, "Setim olmazsa katılacağım." dedi.
  • Aslı Bekiroğlu sevgilisi Taykun Karaduman ile el ele! - Magazin haberleri

    "BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVDİK!"

    Ayrıca sevgilisiyle daha önceden arkadaş olduklarını ifade eden Aslı Bekiroğlu, "Taykun ile önceden tanışıyorduk. Buluşa buluşa, konuşa konuşa birbirimizi çok sevdik. Dedik ki; o zaman sevmeye devam edelim! Keyfimiz yerinde." açıklamasını yapmıştı.
  • Aslı Bekiroğlu sevgilisi Taykun Karaduman ile el ele! - Magazin haberleri

    BARIŞ AKARSU'NUN KIZ ARKADAŞINI CANLANDIRACAKTI

    Öte yandan son dönemin popüler oyuncularından Aslı Bekiroğlu, bir ödül törenine katılmıştı. Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı film hakkında konuşmuştu. Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Zeynep'i canlandıracağını söylemişti.
  • Aslı Bekiroğlu sevgilisi Taykun Karaduman ile el ele! - Magazin haberleri

    ÖLÜM SORUSUNA GÜLEREK YANIT VERDİ: NE DİYEYİM, BAŞI SAĞ OLSUN!

    Muhabirlerin, "Barış beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?" sorusuna Aslı Bekiroğlu, gülümseyerek, "Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun. ne denir? Tövbe yarabbim." yanıtını vermişti.
  • Aslı Bekiroğlu sevgilisi Taykun Karaduman ile el ele! - Magazin haberleri

    ÖZÜR DİLEDİ, PROJEDEN AYRILDI

    Aslı Bekiroğlu, gelen tepkilerin ardından ise Instagram hesabından açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu, özür dileyerek, rol alacağı filmden ayrıldığını duyurmuştu.
  • Aslı Bekiroğlu sevgilisi Taykun Karaduman ile el ele! - Magazin haberleri

    Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

    Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum.
  • Aslı Bekiroğlu sevgilisi Taykun Karaduman ile el ele! - Magazin haberleri

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