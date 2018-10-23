Söz yazarı ve şarkıcı Aslı Zen, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Disleksi hastası kızı hakkında konuşan Aslı Zen, "Kızımın rahatsızlığını 1'inci sınıfa başladığında İngilizce öğretmeni fark etti. Kızım baskı altında hissettiği için acısını bizden çıkartıyor." dedi.

"KIZIM DÜZ YAZAMIYOR, BAKAMIYOR İNŞALLAH ATLATIRIZ"

"Disleksi rahatsızlığından dolayı sürekli okul değiştiriyoruz, rehabilitasyon merkezine gidiyoruz. Okuyamıyor, yazamıyor. Gözü de ters mercek görüyor, yani bizim aynada gördüğümüz gibi görüyor. Her şeyi tersten yazmayı çalışıyor. Matematikte çok iyi, resimleri de üç boyutlu çiziyor. 1. sınıfa giderken İngilizce öğretmeni fark etti. Anaokulu zamanından beri her şeyi tersten tutar, tersten yazardı. Düz yazamıyor, bakamıyor inşallah atlatırız"

"KENDİ GERİDE TUTTUĞU İÇİN ACISINI BİZDEN ÇIKARIYOR"

"Böyle çocuklar baskı altında olup kendini geride tutuyor bunun da acısını bizden çıkartıyor. Ağlama krizleri oluyor. Eşim bakıyor şu an o olmasaydı bakıcılar falan bakamıyor. Eşim de sağ olsun çok destek kendi kızı gibi. Kendi babasıyla da arada görüşüyor"

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