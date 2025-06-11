ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF üç ders sınavı hangi tarihte yapılacak?
ATA-AÖF, Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçlarını beklenenden hızlı bir şekilde açıklamıştı. Şimdi ise gözler bütünleme sınavlarına çevrilmiş durumda. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları hangi tarihte yapılacak?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 akademik yılı bahar dönemi sınav takvimini duyurdu. Duyurunun ardından öğrenciler bütünleme sınavının tarihlerini araştırmaya başladı. Bilindiği üzere sınavlar üç oturum üzerinden uygulanacak. İşte ATA AÖF sınav tarihleri...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
I.Oturum 5 Temmuz 2025
II.Oturum 5 Temmuz 2025
III.Oturum 6 Temmuz 2025 tarihlerinde uygulanacak.
ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI
ATA AÖF üç ders sınavı ise 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 09:30'da yapılacak.