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        Haberler Bilgi Yaşam ATA AÖF yaz okulu ne zaman? 2025 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tarihi

        ATA AÖF yaz okulu ne zaman? 2025 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tarihi

        Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi yaz okulu tarihi belli oldu. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı. Duyuruda Mezuniyet Üç Ders Sınavı ile ilgili önemli hususlar da yer aldı. Peki, 2025 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tarihi ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 08:38 Güncelleme: 14.07.2025 - 08:38
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        ATA AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders alabilir ve bu dersler, öncelikle daha önce başarısız olunan (FF notlu) dersler ile ilk defa alınacak dersler olmak üzere, alt yarıyıl dersleri öncelikli olacak şekilde üst yarıyıllardan seçilebilir. İşte detaylar…

        2

        ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

        ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı 24 Ağustos günü saat 09:30'da düzenlenecek.

        3

        2024-2025 ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT DUYURUSU YAYIMLANDI

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı. Duyuruda Mezuniyet Üç Ders Sınavı ile ilgili önemli hususlar da yer aldı.

        Duyuruya göre, ATA AÖF yaz okulu ders kayıtları, 14 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

        Yaz okulu dersleri 21 Temmuz’da başlayacak ve 22 Ağustos’ta sona erecek

        ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

        ATA AÖF yaz okulu öğretim (materyal) ücreti tüm programlar için 2.400 TL’dir.

        4

        ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders alabilir ve bu dersler, öncelikle daha önce başarısız olunan (FF notlu) dersler ile ilk defa alınacak dersler olmak üzere, alt yarıyıl dersleri öncelikli olacak şekilde üst yarıyıllardan seçilebilir.

        Yaz okulu, güz ve bahar yarıyıllarından ayrı olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir.

        Yaz okulundan ders almak isteyen ve materyal ücretinden muaf olan öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden "Öğrenim" menüsü altındaki “Ders Alma Tercihi” sekmesine girerek, "2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz okulunda ders almak istiyorum" sayfasında “Evet” seçeneğini işaretleyip ders kayıtlarını yapabilirler.

        Müfredat programlarında yer alan uygulama dersleri, sadece güz ya da bahar yarıyılı içerisinde alınmış ve ara sınav (vize) notu oluşmuş ancak bu dersten başarısız olunmuş ise yaz okulunda alınabilir. Yarıyıl içerisinde hiç alınmamış veya devamsızlıktan başarısız olunmuş uygulama dersleri yaz okulunda alınamaz.

        ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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