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"ÖYLE BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

Öte yandan Turanlı, geçtiğimiz günlerde oyuncusu olduğu 'Aslı Gibidir' filminin galasına katılmıştı. Ata Demirer sorularına kahkaha atan Aslı Turanlı, "Bunu bence başka yerde konuşalım, Aslı'nın filmi önüne geçmesin" diye konuşmuştu. Kesin bir dille konuşmayan Turanlı, "Birinci ağızdan öğrenmek istiyoruz. Böyle bir şey var mı, yok mu? sorularına, "Öyle bir şey yok. Film için buradayız, iyi ki geldiniz" diye yanıt vermişti.