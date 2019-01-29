Aslı Turanlı ve ünlü komedyen Ata Demirer’in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde Beşiktaş’ta bir takside ikilinin birlikte görüldüğü ve kısa zaman önce aşk yaşamaya başladıkları ileri sürülmüştü.
AŞKLARINI BÖYLE İLAN ETTİLER
Çift, aşkını ilan etti. Ata Demirer, Aslı Turanlı ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Aslı Turanlı ise Ata Demirer ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Derin aşk" notuyla paylaştı.
Aşklarını ilan eden Demirer, Turanlı'nın fotoğrafına kalp emojisi koyarak yorum attı. Turanlı ise sevgilisi Demirer'in yorumuna öpücük emojisi ile karşılık verdi.
"ÖYLE BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ
Öte yandan Turanlı, geçtiğimiz günlerde oyuncusu olduğu 'Aslı Gibidir' filminin galasına katılmıştı. Ata Demirer sorularına kahkaha atan Aslı Turanlı, "Bunu bence başka yerde konuşalım, Aslı'nın filmi önüne geçmesin" diye konuşmuştu. Kesin bir dille konuşmayan Turanlı, "Birinci ağızdan öğrenmek istiyoruz. Böyle bir şey var mı, yok mu? sorularına, "Öyle bir şey yok. Film için buradayız, iyi ki geldiniz" diye yanıt vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.