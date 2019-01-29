Ata Demirer ile Aslı Turanlı aşklarını ilan etti

Giriş: 29.01.2019 - 08:01 | Güncelleme:  

Aslı Turanlı ve ünlü komedyen Ata Demirer’in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çift, aşkını ilan etti. Ata Demirer, Aslı Turanlı ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

  • 1Ata Demirer ile Aslı Turanlı aşklarını ilan etti - Magazin haberleri
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    Aslı Turanlı ve ünlü komedyen Ata Demirer’in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde Beşiktaş’ta bir takside ikilinin birlikte görüldüğü ve kısa zaman önce aşk yaşamaya başladıkları ileri sürülmüştü. 

  • 2Ata Demirer ile Aslı Turanlı aşklarını ilan etti - Magazin haberleri
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    AŞKLARINI BÖYLE İLAN ETTİLER

    Çift, aşkını ilan etti. Ata Demirer, Aslı Turanlı ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

  • 3Ata Demirer ile Aslı Turanlı aşklarını ilan etti - Magazin haberleri
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    Aslı Turanlı ise Ata Demirer ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Derin aşk" notuyla paylaştı.

  • 4Ata Demirer ile Aslı Turanlı aşklarını ilan etti - Magazin haberleri
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    Aşklarını ilan eden Demirer, Turanlı'nın fotoğrafına kalp emojisi koyarak yorum attı. Turanlı ise sevgilisi Demirer'in yorumuna öpücük emojisi ile karşılık verdi.

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    "ÖYLE BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

    Öte yandan Turanlı, geçtiğimiz günlerde oyuncusu olduğu 'Aslı Gibidir' filminin galasına katılmıştı. Ata Demirer sorularına kahkaha atan Aslı Turanlı, "Bunu bence başka yerde konuşalım, Aslı'nın filmi önüne geçmesin" diye konuşmuştu. Kesin bir dille konuşmayan Turanlı, "Birinci ağızdan öğrenmek istiyoruz. Böyle bir şey var mı, yok mu? sorularına, "Öyle bir şey yok. Film için buradayız, iyi ki geldiniz" diye yanıt vermişti.

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