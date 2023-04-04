Atatürk'ün Doğduğu Yer ve Ev Nerede? Mustafa Kemal Atatürk Ne Zaman, Hangi Tarihte Doğdu?

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Mülkiyeti 1878 yılında Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım’a geçen bu üç katlı pembe evin ikinci katındaki ocaklı odada dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk ne zaman doğdu? Mustafa Kemal Atatürk hangi ay doğdu? İşte, tüm detaylar…

Atatürk Ne Zaman Doğdu?

1871 ya da 1872 yılında evlenen Zübeyde Hanım ile Ali Rıza Efendi’nin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk; Rumi takvime göre 1291, Miladi takvime göre ise 1881 yılında Selanik’te dünyaya gelmiştir. Atatürk’ün doğumuyla ilgili cevabı en çok merak edilen, Atatürk hangi ay doğdu sorusuna ise net bir cevap verebilmek pek mümkün değildir. Birtakım kaynaklar, her ne kadar Atatürk’ün doğum tarihini 4 Ocak olarak veriyor olsa da bu konu hakkında elimizde net bir veri bulunmamaktadır. Bu soru kendisine sorulduğunda ise Atatürk’ün, Samsun’a çıkmış olduğu 19 Mayıs tarihini doğum günü olarak kabul etmiştir.

Atatürk’ün Doğduğu Ev Nerede?

Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu yer Osmanlı Devleti’nin Selanik vilayetidir. Osmanlı dönemindeki adresi Koca Kasım Paşa Mahallesi, Islahahane Caddesi olan Atatürk’ün doğduğu evin günümüzdeki adresi ise Agiu Dimitriu Caddesi, Apostolu Pavlu Sokağu, No: 17’dir.

Bu noktada evin tarihinden kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğu ile aynı yerleşkede bulunan bu ev 1870 yılından önce inşa edilmiş, Ali Rıza Efendi ise bu evin mülkiyetine 1878 yılında sahip olmuştur.

Bodrumu da dahil olmak üzere üç katlı, pembe boyalı olan bu ev, geniş bir avlu içinde bulunmaktadır. Etrafını saran yüksek duvarlarla çevrelenmiş olan bu yapı, dokuz odadan ve bir mutfaktan meydana gelmekteydi. Daha sonra yanına küçük bir ev daha inşa edilen bu evin, alt katta yer alan pencerelerinde demir parmaklıklar, üst katlarında ise ahşaptan yapılmış kafesler yer almaktaydı.

Mustafa Kemal Atatürk ve ailesi, Ali Rıza Efendi’nin vefat ettiği tarihe kadar bu evde yaşamışlar, daha sonra ise evin yanına inşa ettikleri küçük eve taşınmışlardır. Mustafa Kemal Atatürk ise 1893 yılında Selanik Askeri Rüştiyesini kazanınca evden ayrılmak durumunda kalmıştır.

1912 yılında başlayan Balkan Savaşları neticesinde Zübeyde Hanım yanına kızı Makbule Hanım’ı da alarak Selanik’i terk etmek durumunda kalmıştır. Balkan Savaşları sonunda Selanik, Osmanlı Devleti’nin idaresi altından çıkmış ve dönemin Yunan devleti, bölgedeki bütün Türk mülklerine el koymuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu bu 3 katlı ve pembe boyalı ev ise 1930 yılında satılmıştır.

1953 yılından bu yana Atatürk Evi Müzesi olarak hizmet veren bu evin Atatürk’e hediye edilmesi ise 1937 senesinde gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren ev boşaltılmış ve evin anahtarları Selanik Belediyesi tarafından, Türkiye Selanik Başkonsolosluğuna teslim edilmiştir.

Son olarak 2010 ile 2013 yılları arasında restoren edilen bu müze evde, ilk katta Selanik Odası ve Manastır Odası; ikinci katta ise İstanbul Odası ve Ankara Odası adında bölümler bulunmaktadır. Tamamlanan bu son restorasyondan sonra Atatürk Evi Müzesi, 29 Ekim 2013 tarihinde yeniden ziyarete açılmıştır.