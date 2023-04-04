Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih Atatürk'ün Spora ve Sporcuya Verdiği Önem: Mustafa Kemal Atatürk'ün Spora Verdiği Önem Nedir?
ABONE OL

Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği önem: Mustafa Kemal Atatürk'ün spora verdiği önem nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, kendisinin de spora yatkın bir kişilik yapısına sahip olması sebebiyle spor ve sporcuları yakından tanıyabilmiş bir liderdir. Her alanda olduğu gibi spor alanında da çağdaş ve günün şartları ile bağdaşan görüşlere sahip olan Atatürk; kendisi de fırsat buldukça binicilik, yüzme ve kürek sporları ile ilgilenmiştir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Atatürk'ün Spora ve Sporcuya Verdiği Önem: Mustafa Kemal Atatürk'ün Spora Verdiği Önem Nedir?
HABERTURK.COM

Selanik Askeri Rüşdiyesi’nde okurken güreşe, Manastır Askeri İdadisi’nde ise atletizm ve jimnastiğe ilgi duymaya başlamış olan Mustafa Kemal Atatürk, bu okullarda görmüş olduğu spor derslerindeki başarılarıyla öne çıkmayı başarmıştır. Peki, Atatürk’ün sporcuya verdiği önem ne şekildedir? İşte, Atatürk’ün spora verdiği önem hakkındaki tüm detaylar…

Atatürk’ün Spora Verdiği Önem

Mustafa Kemal Atatürk; çağdaş dünyanın sporla ilgili yaptığı çalışmaları ve attığı adımları yakından takip etmiş ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin de planlı bir programla, o çağdaş dünyaya intibak etmesi için büyük çaba sarf etmiştir. Bir memleket için gerçekleştirilen tüm spor faaliyetlerinin, o milletin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsur olarak gören Mustafa Kemal Atatürk, tüm inkılap hareketlerinde olduğu gibi spor alanında da halka öncülük etmiştir.

Kendisi de sporla ilgilenen bir figür olan Mustafa Kemal Atatürk, ilk kez Manastır’da öğrenciyken tanışmış olduğu bilardoyu oynamaya, cumhurbaşkanlığı yıllarında da devam etmiştir. Bunun yanında uzun yürüyüşler yapan, Florya’da yüzme ve kürek sporları ile ilgilenen Mustafa Kemal Atatürk, spora olan bu yakınlığından da hareketle Türk spor faaliyetlerine yön vermiştir.

Atatürk’ün Sporcuya Bakış Açısı?

Sporu, gençlerin gelişimin ana unsurlarından bir tanesi olarak gören Mustafa Kemal Atatürk, sporculara da her zaman gereken değeri vermiştir. Atatürk’ün, 1924 Paris Olimpiyatlarına katılan Ömer Besim Koşalay’ı, 1928 yılında Amsterdam’da yapılacak olan olimpiyatlara da katılması için teşvik etmesi, onun sporculara ne denli büyük bir değer verdiğinin en önemli kanıtlarından bir tanesidir. Bunun yanı sıra olimpiyat tarihinde ilk kez, kazandığı başarıyla Türk bayrağını göndere çektirmiş olan güreşçi Yaşar Bey’e teşekkür telgrafı çekerek onu tebrik etmesi, yine eski bir güreşçi olan Kurtdereli Mehmet’in ilerleyen yıllarda maddi sıkıntı çekmesi üzerine, ona kendi maaşından 1000 lira hediye etmesi, Atatürk’ün sporculara verdiği önemin göstergeleridir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Spor İle İlgili Yaptığı Çalışmalar

  • Mustafa Kemal Atatürk’ün de şahsi desteğiyle 1920 yılında askeri bir spor kulübü olan Muhafızgücü kurulmuştur.
  • 1921 yılında Türkiye İdman İttifakları Cemiyeti’ne yaptığı maddi destekle, bu cemiyetin güçlenmesine olanak sağlamıştır.
  • Cumhuriyetinin ilanının ardından 1924 senesinde, ilk kez bir spor kongresi toplanmış ve bu kongre 1938 yılına kadar devam etmiştir.
  • 1925 yılında Ankara’da bulunan hipodrom inşa edilmiştir.
  • 1926 senesinde kadınların da spor faaliyetlerinin içinde yer alabilmeleri için çalışmalara başlamış ve Nermin Tahsin, Emine Abdullah gibi sporcular, ilk Türk kadın sporcular olmuşlardır.
  • 1927 yılında bugün de devam eden Gazi Koşusu başlamıştır.
  • 1928 yılında futbolda Gençler Ligi kurulmuştur.
  • 1930 senesinde Türkiye Binicilik Federasyonu kurulmuştur.
  • Türk havacılık sporlarına vermiş olduğu önemle bilinen Mustafa Kemal Atatürk, 1935 yılında Türk Kuşu’nu kurmuştur.
  • 1932 yılından itibaren Anadolu’nun birçok ilinde, hakemlik kursları açılmaya başlanmıştır.
  • 1932-1933 yıllarında beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek üzere Ankara’da Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü açılmıştır.
  • 1938 yılında Ankara’da Futbol Antrenör Kursu açılmıştır.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Atatürk'ün Müziğe ve Sanatçıya Verdiği Önem: Mustafa Kemal Atatürk'ün Müziğe Verdiği Önem Nedir?
GÜNDEM Atatürk'ün Müziğe ve Sanatçıya Verdiği Önem
Atatürk'ün Matematik ve Geometriye Verdiği Önem: Mustafa Kemal Atatürk'ün Matematiğe Verdiği Önem Nedir?
GÜNDEM Atatürk'ün Matematik ve Geometriye Verdiği Önem
Atatürk'ün Doğduğu Yer ve Ev Nerede? Mustafa Kemal Atatürk Ne Zaman, Hangi Tarihte Doğdu?
GÜNDEM Atatürk'ün Doğduğu Yer
Atatürk'ün Bilime Verdiği Önem: Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilime Verdiği Önem Nedir?
GÜNDEM Atatürk'ün Bilime Verdiği Önem
Şanlıurfa'da yasa dışı gösteriye müdahale: 12 gözaltı
GÜNDEM Şanlıurfa'da yasa dışı gösteriye müdahale: 12 gözaltı
2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü açıklanacak? MEB öğretmen atama takvimi!
GÜNDEM Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman ...
AİLE DESTEK PAKETİ NİSAN ayı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı Nisan ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba yatacak, başvuru şartları neler?
GÜNDEM Aile Destek Paketi Nisan ayı ödeme tarihleri
2.ARA TATİL TARİHLERİ 2023: MEB açıkladı! Okullarda 2. dönem Nisan ara tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor, ara tatil kaç gün, iptal olur mu, bayram tatili ile birleşir mi?
GÜNDEM 2. dönem ara tatil tarihleri
MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonucu nasıl, nereden öğrenilir?
GÜNDEM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Adalet Bakanlığı personel alımı 2023: 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, kadro branş dağılımı nasıl olacak ve şartları nelerdir?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.