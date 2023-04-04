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Selanik Askeri Rüşdiyesi’nde okurken güreşe, Manastır Askeri İdadisi’nde ise atletizm ve jimnastiğe ilgi duymaya başlamış olan Mustafa Kemal Atatürk, bu okullarda görmüş olduğu spor derslerindeki başarılarıyla öne çıkmayı başarmıştır. Peki, Atatürk’ün sporcuya verdiği önem ne şekildedir? İşte, Atatürk’ün spora verdiği önem hakkındaki tüm detaylar…

Atatürk’ün Spora Verdiği Önem

Mustafa Kemal Atatürk; çağdaş dünyanın sporla ilgili yaptığı çalışmaları ve attığı adımları yakından takip etmiş ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin de planlı bir programla, o çağdaş dünyaya intibak etmesi için büyük çaba sarf etmiştir. Bir memleket için gerçekleştirilen tüm spor faaliyetlerinin, o milletin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsur olarak gören Mustafa Kemal Atatürk, tüm inkılap hareketlerinde olduğu gibi spor alanında da halka öncülük etmiştir.

Kendisi de sporla ilgilenen bir figür olan Mustafa Kemal Atatürk, ilk kez Manastır’da öğrenciyken tanışmış olduğu bilardoyu oynamaya, cumhurbaşkanlığı yıllarında da devam etmiştir. Bunun yanında uzun yürüyüşler yapan, Florya’da yüzme ve kürek sporları ile ilgilenen Mustafa Kemal Atatürk, spora olan bu yakınlığından da hareketle Türk spor faaliyetlerine yön vermiştir.

Atatürk’ün Sporcuya Bakış Açısı?

Sporu, gençlerin gelişimin ana unsurlarından bir tanesi olarak gören Mustafa Kemal Atatürk, sporculara da her zaman gereken değeri vermiştir. Atatürk’ün, 1924 Paris Olimpiyatlarına katılan Ömer Besim Koşalay’ı, 1928 yılında Amsterdam’da yapılacak olan olimpiyatlara da katılması için teşvik etmesi, onun sporculara ne denli büyük bir değer verdiğinin en önemli kanıtlarından bir tanesidir. Bunun yanı sıra olimpiyat tarihinde ilk kez, kazandığı başarıyla Türk bayrağını göndere çektirmiş olan güreşçi Yaşar Bey’e teşekkür telgrafı çekerek onu tebrik etmesi, yine eski bir güreşçi olan Kurtdereli Mehmet’in ilerleyen yıllarda maddi sıkıntı çekmesi üzerine, ona kendi maaşından 1000 lira hediye etmesi, Atatürk’ün sporculara verdiği önemin göstergeleridir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Spor İle İlgili Yaptığı Çalışmalar

Mustafa Kemal Atatürk’ün de şahsi desteğiyle 1920 yılında askeri bir spor kulübü olan Muhafızgücü kurulmuştur.

1921 yılında Türkiye İdman İttifakları Cemiyeti’ne yaptığı maddi destekle, bu cemiyetin güçlenmesine olanak sağlamıştır.

Cumhuriyetinin ilanının ardından 1924 senesinde, ilk kez bir spor kongresi toplanmış ve bu kongre 1938 yılına kadar devam etmiştir.

1925 yılında Ankara’da bulunan hipodrom inşa edilmiştir.

1926 senesinde kadınların da spor faaliyetlerinin içinde yer alabilmeleri için çalışmalara başlamış ve Nermin Tahsin, Emine Abdullah gibi sporcular, ilk Türk kadın sporcular olmuşlardır.

1927 yılında bugün de devam eden Gazi Koşusu başlamıştır.

1928 yılında futbolda Gençler Ligi kurulmuştur.

1930 senesinde Türkiye Binicilik Federasyonu kurulmuştur.

Türk havacılık sporlarına vermiş olduğu önemle bilinen Mustafa Kemal Atatürk, 1935 yılında Türk Kuşu’nu kurmuştur.

1932 yılından itibaren Anadolu’nun birçok ilinde, hakemlik kursları açılmaya başlanmıştır.

1932-1933 yıllarında beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek üzere Ankara’da Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü açılmıştır.

1938 yılında Ankara’da Futbol Antrenör Kursu açılmıştır.