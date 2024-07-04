Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna faaliyete geçti
Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna, yeniden faaliyete geçti
Giriş: 04.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:56
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Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olan ve İtalya'nın Sicilya Adası'nda Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.
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Dün akşam saatlerinde yeniden faaliyete geçen yanardağın görüntüleri kameralara yansıdı.
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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden (INGV) yapılan açıklamaya göre Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna'nın Voragine kraterinde 4 yıl sonra ilk kez patlama meydana geldi.