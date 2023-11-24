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        Avrupa’da aşırı sağın güç kazandığı ülkeler

        Arjantin'de 'Çılgın Javier', Hollanda'da 'Hollandalı Trump' olarak bilinen Geert Wilders. Dünyanın iki farklı köşesinden bir haftada gelen iki sağcı liderin zaferi aşırı sağcı liderlerin yükselişini gözler önüne serdi, ancak sağın yükselişi bu iki ülkeyle sınırlı değil. İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa ve birçok ülke sağcı liderlerin popülaritesi artıyor. İşte bazı Avrupa ülkelerinde aşırı sağ partilerin parlamentodaki koltuk oranı

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 24.11.2023 - 13:15 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:16
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        #aşırı sağ

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