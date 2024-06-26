Aydan Şener: Her zaman önemli bir yeri olacak

"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Deneyim ve gözlemlerini kadınlarla paylaşmak amacıyla kitabı çıkarmaya karar verdiğini söyleyen Aydan Şener; "Çok memnunum. İyi ki çıkarmışım. Benim için çok önemli. İlk defa böyle bir şey yaptım. Kalıcı olması açısından da benim için çok değerli bu kitap. Her zaman çok önemli bir yeri olacak benim için" dedi.