Aydan Şener: Her zaman önemli bir yeri olacak
Aydan Şener, söyleşi kitabı 'Kadına Dair'i okurseverlerle buluşturdu. Şener, heyecanını "İlk defa böyle bir şey yaptım. Kalıcı olması açısından da benim için çok değerli bu kitap. Her zaman çok önemli bir yeri olacak benim için" sözleriyle dile getirdi
Aydan Şener, 'Kadına Dair' adını verdiği kitabının lansmanını gerçekleştirdi. Hayranları için kitaplarını imzalayan Aydan Şener, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.
"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Deneyim ve gözlemlerini kadınlarla paylaşmak amacıyla kitabı çıkarmaya karar verdiğini söyleyen Aydan Şener; "Çok memnunum. İyi ki çıkarmışım. Benim için çok önemli. İlk defa böyle bir şey yaptım. Kalıcı olması açısından da benim için çok değerli bu kitap. Her zaman çok önemli bir yeri olacak benim için" dedi.
Aydan Şener, kitapta kadın sağlığından güzelliğe, değişen ruh hallerinden anneliğe, kadınlık hallerinden insanlık hallerine, kendi annesi ve çocuğuyla ilişkilerinden modaya kadar her konuda bilgiler yer aldığını dile getirdi.
"DİZİ VE FİLMLERLE İZLEYİCİMLE BULUŞMAK İSTİYORUM"
Kitapla oldukça yoğun olduğunun altını çizen Aydan Şener; "Bir yandan tiyatro devam ediyor. 'Üç Kız Kardeş' dizisi vardı, yeni bitti. Bundan sonra da seveceğim bir rol olursa dizilerde ve filmlerde izleyicimle buluşmak istiyorum" diye konuştu.
Kitap, Deniz Ertem Aydoğar'ın nehir söyleşisiyle Anayurt Kitap tarafından yayımlandı.