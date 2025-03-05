Aydan Şener, 'Kanser Olma Aşı Ol' projesinde yer aldı

Aydan Şener, 'Kanser Olma Aşı Ol' projesinin sosyal medyadaki yüzü oldu.

Dr. Nur Topçu tarafından oluşturulan proje, önlenebilir tek kanser türü olan rahim ağzı kanseri ve HPV virüsünün neden olduğu diğer kanserleri önlemede aşı bilinci ve erken tanı farkındalığı yaratma amacı taşıyor.

Projenin yürütücüsü Dr. Nur Topçu; "Rahim ağzı kanseri ne yazık ki tüm dünyada en çok kadın ölümlerine neden olan kanserlerden biri. Rahim ağzı kanseri erken teşhisle önlenebilir ve tedavi edilebilir. Özellikle kız ve erkek çocuklarının aşılanması çok önemli. Hastalığı önlemenin tek yolu aşıyken, maalesef HPV aşısı ülkemizde aşı programına dahil değil. Bu konuda farkındalık yaratmalı ve önlenebilir olan bu kanser türüyle mücadele etmeliyiz" dedi.

Yalnızca yetişkinlerin değil, erkek ve kız çocuklarının da risk grubunda olduğunu vurgulayan proje, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan farkındalık etkinlikleri örnek alınarak Dr. Nur Topçu rehberliğinde, Fenerbahçe Lions Kulübü, Fenerbahçe Rotary Kulübü tarafından yürütülüyor. Proje ayrıca UMAY Kadın ve Çocuk Platformu ve Yaşam Boyu Paylaşım Derneği tarafından destekleniyor.