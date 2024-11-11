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        Haberler Magazin Aydan Şener: Öyle bir dönemden geçiyoruz ki

        Aydan Şener: Öyle bir dönemden geçiyoruz ki

        Aydan Şener, 7. Niğde Kitap Fuarı'nda ilk kitabı 'Kadına Dair' için düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Şener, "Sizce sanat, sanat için midir, toplum için mi?" sorusuna; "Toplum için sanat derim. Yaptığım şeyler halka ulaşmadıktan sonra ben sanatımı yapmışım ne fark eder?" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 09:39 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:28
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        Aydan Şener, 7. Niğde Kitap Fuarı’nda ilk kitabı 'Kadına Dair' için düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlik, Şener’in söyleşisiyle başladı. Tüm alanı dolduran hayranlarının sorularını uzun uzun yanıtlayan sanatçıya büyük ilgi gösterildi.

        “Sanatın iyileştirici gücünü nasıl açıklıyorsunuz?” sorusuna Aydan Şener; “Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, herkes mutsuz, herkes tatsız, herkes yorgun… Dünya da böyle bir dönemden geçiyor ama bizim başka gündemlerimiz var. Kadın cinayetleri, yeni doğan cinayetleri, hayvan katliamları… Böyle dönemlerde sanatın gücü daha da önemli hale geliyor. Evet, sanatın eğlendirici bir yanı var; ancak böyle zamanlarda sadece eğlendirmek için değil, insanları bilinçlendirmek ve yaşananları bir adım önde yansıtmak amacıyla da sanatın rolü yadsınamaz” dedi.

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        “Sizce sanat, sanat için midir, toplum için mi?” sorusunu yönelten kişiye Aydan Şener; “Toplum için sanat derim. Yaptığım şeyler halka ulaşmadıktan sonra ben sanatımı yapmışım ne fark eder?” yanıtını verdi.

        'Çalıkuşu' dizisinde canlandırdığı 'Feride' karakteriyle bağını dile getiren sanatçı, bu konuda şunları söyledi; “O rolle çok bütünleştim. İyi ki 'Çalıkuşu’nu ben oynamışım. İyi ki Atatürk’ün başucu kitabı olan bu kitaptan bir karakteri canlandırmışım. Bu sebeple de bu rolü canlandırdığım için onur ve gurur duyuyorum.”

        Söyleşi bitiminde Aydan Şener'e plaket takdim edildi. Hayranları için kitaplarını imzalayan oyuncu, her biriyle ayrı ayrı sohbet edip fotoğraf çektirdi. Sanatçı, Niğde’nin tarihi yapılarını ziyaret ederek programını sonlandırdı.

        'Kadına Dair' Hakkında: Aydan Şener’in, iletişimci Deniz Ertem Aydoğar ile gerçekleştirdiği nehir söyleşisinden yola çıkarak hazırlanan 'Kadına Dair', oyuncunun kadın sağlığından güzelliğe, değişen ruh hallerinden anneliğe, kadınlık hallerinden insanlık hallerine, kendi annesi ve çocuğuyla olan ilişkilerinden modaya kadar, insan ve hayvan sevgisiyle çarpan kalbinin ve iç dünyasının seslerini, geniş bir yelpaze ile okuyucuya sunuyor. Kitapta Dr. Nur Topçu ise güzellik, sağlık ve estetik konularında bilgi ve birikimleriyle konuk yazar olarak yer alıyor.

        Aydan Şener hakkında: 1981 Türkiye Güzeli seçilerek hayatımıza giren Aydan Şener, 1984 yılında rol aldığı, Tarık Buğra’nın aynı adlı ünlü eserinden çekilen 'Küçük Ağa' dizisiyle ekranlara merhaba dedi. Ancak asıl ününü, 1986 yılında Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı efsanevi eserinden uyarlanan 'Çalıkuşu' dizisindeki 'Feride' rolüyle kazandı. Bugüne kadar onlarca film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Şener aynı zamanda Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Suzan Avcı’nın da yeğeni.

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