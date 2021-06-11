Aydilge'den 'Bal Gibi' 0:00 / 0:00

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Söz ve bestesi Aydilge'ye ait olan 'Bal Gibi'nin Balkan, Latin ve Türk motiflerini başarıyla harmanlayan aranjörü ise Samuray Gökçe. 'Bal Gibi', pandeminin bunaltıcı enerjisinden bıkanlar için de ilaç gibi gelecek.



Mustafa Özen'in yönetmenliğini üstlendiği video klipte Aydilge'nin enerji dolu kişiliği de ekranlara yansıyor. Bugün yayınlanan 'Bal Gibi' isimli yeni single, tüm dijital platformlarda yerini aldı.