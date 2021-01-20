Aydilge ile Birol Namoğlu: Yılın en muazzam klibini izleyeceğinize eminiz

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Şarkıcı Aydilge ve Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu, yepyeni bir şarkı için bir araya geldi. Bestesi Aydilge'ye, sözleri Aydilge ve Birol Namoğlu'na ait şarkının klip çekimleri ise kar ve soğuk sebebiyle oldukça zorlayıcı geçti.



Koronavirüs salgını nedeniyle setteki herkesin test olmasını sağlayan ikili, tüm ekibin negatif çıkmasıyla derin bir oh çekti. Kışın en soğuk gününe ve kar yağışına denk gelen çekimler sırasında bir türlü ısınamayan iki sanatçı, kuliste ısıtıcılar ve sıcak çay ile soğuğa dayanmaya çalıştı.



Çok üşüyen bir sokak kedisini de kulise alan ikili, onunla oynayarak ve sohbet ederek vakit geçirdi. Çekim sırasında da üzerlerine kar yağdırılan Aydilge ve Namoğlu, hastalanmamak için bol bol vitamin takviyesi de aldı.

"Parmak İzlerin" adlı şarkının çok yakında klibiyle beraber yayınlanacağını söyleyen ikili, "Kardan adam ve kardan kadına dönüşmeden bu klibi atlatırsak, yılın en muazzam klibini izleyeceğinize eminiz" diyerek, zorlu set gününü tamamladı.