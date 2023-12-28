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        Aydın'da hastanede doktora saldırdığı öne sürülen hasta yakını tutuklandı

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Hematoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu'na fiziksel saldırıda bulunduğu öne sürülen hasta yakını kadın, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:17
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        Aydın'da hastanede doktora saldırdığı öne sürülen hasta yakını tutuklandı
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        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Hematoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu'na fiziksel saldırıda bulunduğu öne sürülen hasta yakını kadın, tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu, hasta yakını L.T'nin kendisine fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

        Gözaltına alınan kadın, ifade işleminin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Aydın Tabip Odası basın açıklamasıyla olayı kınadı. Hastane önünde bir araya gelen ve "Hocamızın yanındayız" yazılı dövizler taşıyan bir grup tıp fakültesi öğrencisi de kadını protesto etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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