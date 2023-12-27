Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın vefat eden ağabeyi toprağa verildi

Aydın'da rahatsızlığı dolayısıyla hayatını kaybeden Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın ağabeyi Harun Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı.

İncirliova Yazıdere Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Harun Aktaş'ın cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.