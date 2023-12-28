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        Nazilli'de çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:34
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        Nazilli'de çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Aydın-Denizli kara yolu Jandarma Kavşağı'nda, A.O. yönetimindeki 09 AKL 310 plakalı motosikletle, H.A. idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan A.O. yaralandı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.O'yu Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Kamyon sürücüsü H.A, ifade işlemi için karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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