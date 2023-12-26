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        Aydın'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde hafif ticari araç, otomobil ve kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 26.12.2023 - 21:18
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        Aydın'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde hafif ticari araç, otomobil ve kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        İsa Bayrakçı yönetimindeki 09 TB 439 plakalı otomobil, Enis Seret'in kullandığı 09 AGP 917 plakalı hafif ticari araçla Aydın-İzmir kara yolu Kültürpark kavşağında çarpıştı.

        Savrulan otomobil, Stad Caddesi girişinde beklemekte olan Selahattin Yavuz'un kullandığı 09 UH 772 plakalı beton mikserine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Enis Seret ve İsa Bayrakçı ile yolcu konumundaki Gülay Bayrakçı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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