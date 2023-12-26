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        Aydın'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 23:28 Güncelleme: 26.12.2023 - 23:28
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        Aydın'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Yusuf Demir'in (29) kullandığı 48 ET 526 plakalı otomobil, aynı şeritte seyir halinde ilerleyen Suat Halitoğlu (21) idaresindeki 09 ALA 459 plakalı motosiklete Neşetiye Mahallesi D-550 kara yolunda arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Suat Halitoğlu ile otomobildeki Yusuf Demir ve yolcu konumundaki Sibel Demir (20) yaralandı.

        Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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