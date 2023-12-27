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        Aydın'da belediyelerin düzenlediği yılbaşı etkinlikleri iptal edildi

        Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Köşk Belediyesince 31 Aralık'ta düzenlenecek etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:01 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:01
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        Aydın'da belediyelerin düzenlediği yılbaşı etkinlikleri iptal edildi
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        Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Köşk Belediyesince 31 Aralık'ta düzenlenecek etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Atatürk Kent Meydanı'nda Kıraç'ın sahne alacağı yılbaşı konserinin iptal edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, "Gelecek yeni yılları barış içinde kutlamak dileğiyle; şehit olan 12 kahramanımızın anısına, tüm yeni yıl konser programlarımızı iptal ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Köşk Belediyesi de 31 Aralık Pazar günü düzenlenmesi planlanan 13. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.

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