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        Aydın'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 28 bin TL ceza

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir kıraathanede kumar oynarken  yakalanan 8 kişiye 28 bin 500 TL ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında ise kumar oynamaya yer temin etmekten soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:41 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:45
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        Aydın'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 28 bin TL ceza
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir kıraathanede kumar oynarken  yakalanan 8 kişiye 28 bin 500 TL ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında ise kumar oynamaya yer temin etmekten soruşturma başlatıldı.

        Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Aynı kıraathaneye 3 gün arayla 2'nci kez operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Bu kişilere toplam 28 bin 500 TL ceza uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemeler ile 12 bin 500 TL ve 200 dolara el konuldu. İş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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