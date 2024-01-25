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        Aydın'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aydın'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:54
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        Aydın'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Aydın'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mert U'nun kullandığı 09 LK 443 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu üzerindeki Otogar Mevkisi'nde tarlaya devrildi.

        Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Dilan Ö. ve Abdurrahman B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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