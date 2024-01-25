Aydın'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Aydın'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mert U'nun kullandığı 09 LK 443 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu üzerindeki Otogar Mevkisi'nde tarlaya devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Dilan Ö. ve Abdurrahman B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

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