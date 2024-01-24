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        Nazilli Belediyespor'da eksik çok

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şükrü Akar'la yollarını ayırıp Bülent Ertuğrul ile prensip anlaşmasına varan Nazilli Belediyespor'u Ankara Demirspor karşılaşması öncesi sıkıntı bastı. Son olarak Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanından da mağlubiyetle dönen Nazilli Belediyespor'da kırmızı kart gören Ahmet Gökbayrak, 4 sarı kartla ceza sınırına ulaşan Salih Kavrazlı, enfeksiyon geçiren Ali Karakaya ile adelesi çeken Cihan Avcu bu hafta forma giyemeyecek. Henüz transfer yasağını da kaldıramayan siyah-beyazlılar, iç sahadaki maça bir hayli eksik kadroyla çıkacak. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:14
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        Nazilli Belediyespor'da eksik çok
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şükrü Akar'la yollarını ayırıp Bülent Ertuğrul ile prensip anlaşmasına varan Nazilli Belediyespor'u Ankara Demirspor karşılaşması öncesi sıkıntı bastı. Son olarak Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanından da mağlubiyetle dönen Nazilli Belediyespor'da kırmızı kart gören Ahmet Gökbayrak, 4 sarı kartla ceza sınırına ulaşan Salih Kavrazlı, enfeksiyon geçiren Ali Karakaya ile adelesi çeken Cihan Avcu bu hafta forma giyemeyecek. Henüz transfer yasağını da kaldıramayan siyah-beyazlılar, iç sahadaki maça bir hayli eksik kadroyla çıkacak. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

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