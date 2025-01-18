Samos Adası'na kaçak göçmen götüren 2 organizatör tutuklandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Samos Adası'na kaçak göçmen götürdüğü belirlenen 2 organizatör şüphelisi, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler S.O. ve C.C.K., tutuklandı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, geçen yıl 4 Ekim'de Yunanistan'ın Samos (Sisam) Adası'na kaçak göçmen götürdükleri, kameralardan belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığı organizatör şüphelisi oldukları belirlenen S.O. ve C.C.K.'nin Türkiye'ye döndüğü saptandı. İki şüpheli, dün yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.