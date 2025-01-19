Nazillispor'dan güzel başlangıç
2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazillispor, ikinci yarının ilk haftasında evinde eksi 1 puana sahip Giresunspor'u 4-2 yenerek güzel bir başlangıç yaptı.
2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazillispor, ikinci yarının ilk haftasında evinde eksi 1 puana sahip Giresunspor'u 4-2 yenerek güzel bir başlangıç yaptı. Bu sonuçla 12 puana yükselen siyah-beyazlılar kümede kalma yolunda umut tazeledi. Takımının başında çıktığı ilk resmi maçta galibiyetle tanışan teknik direktör Muzaffer Taşkın, futbolcularının moral ve özgüven olarak iyi bir seviyede olduğunu söyledi. Alınan galibiyetin değerli olduğunu belirten Taşkın, "Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Her maç çok önemli ve final niteliğinde. Seri galibiyetler yakalayıp bir an önce düşme potasının uzağında olmak istiyoruz" dedi.
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