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        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 21:44 Güncelleme: 19.01.2025 - 21:50
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        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        U.A. (24) idaresindeki 48 ANZ 588 plakalı otomobil Aydın Muğla kara yolu Çiftlikköy mevkisinde S.D. (36) yönetimindeki 48 YD 028 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle S.D. idaresindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile S.D'nin kullandığı araçtaki S.D. ve E.D. yaralandı.

        Aydın Devlet Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri yaptıkları alkol testinde sürücü U.A'nın alkollü olduğunu belirledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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