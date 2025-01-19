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        Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe'de goller 69 ile 71. dakikalarda En-Nesyri, 74. dakikada Dzeko ve 90+2. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada puan farkını 6'ya düşürdü. Ayrıca Fenerbahçe'nin 2 golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.01.2025 - 17:58 Güncelleme: 19.01.2025 - 21:14
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        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 4-0 kazandı.

        Fenerbahçe'de goller 69 ile 71. dakikalarda En-Nesyri, 74. dakikada Dzeko ve 90+2. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada puan farkını 6'ya düşürdü ve puanını 45'e yükseltti. Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı.

        Adana Demirspor forması giyen Yusuf Barasi 56. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Adana Demirspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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        FENERBAHÇE'NİN 2 GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

        Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 50. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Ancak bu gol VAR'dan iptal edildi.

        Bu dakikada orta sahada yaşanan pozisyonda İrfan Can Kahveci, Maestro'dan topu aldı ve topu ileriye doğru oynadı. Topu alan Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı futbolcu, topu ağlara gönderdi.

        Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e Maestro'ya faul olduğu yönünde itirazda bulundu. Hakem Meler, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve En-Nesyri'nin golünü iptal etti.

        Fenerbahçe, 63. dakikada İrfan Can Kahveci ile bir kez daha öne geçti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi.

        Hakem Meler, pozisyon içerisinde Youssef En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığını işaret ederek golü iptal etti.

        ADANA DEMİRSPOR'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 1-0 yenildikleri Gaziantep FK maçının kadrosuna göre Fenerbahçe karşısında 2 değişikliğe gitti.

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        Mavi-lacivertliler, Fenerbahçe karşısında sahaya Deniz Eren Dönmezer, Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Barası ve Nabil Alioui 11'iyle çıktı.

        Adana Demirspor'da yedek kulübesinde Murat Eser, Vedat Karakuş, Abat Aimbetov, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak ve Kadir Karayiğit yer aldı.

        Teknik direktör Mustafa Dalcı, Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapan Osman Kaynak ve Abat Aimbetov'un yerine Jovan Manev ve Nabil Alioui'ye şans verdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada İrfan Can Kahveci'nin Szymanski'ye derinlemesine pasında kaleci Deniz Dönmezer topa hakim oldu.

        13. dakikada Szymanski'nin sol köşeden kullandığı kornerde yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

        24. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri'nin vuruşunda, top üst direkten geri döndü.

        33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İzzet Çelik'in ceza sahası dışına pasında çizgi üzerinde Alioui'nin vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan top geri döndü.

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        38. dakikada Alioui'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Tolga Kalender'in vuruşunda, top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

        42. dakikada Dzeko'nun İrfan Can Kahveci'ye doğru gönderdiği top yerden sekince Abdulsamet Burak'ın ters vuruşunda, top direğin yanından kornere çıktı.

        Maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

        50. dakikada Dzeko'nun pasında En-Nesyri'nin ceza sahası çizgisi üstünde vuruşunda, top direğe çarpıp ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi. Meler, Fenerbahçe atağı başlarken İrfan Can Kahveci'nin Maestro'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

        63. dakikada ceza sahasında En-Nesyri vurmadan önce araya giren Tolga Kalender'in müdahalesiyle topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi. Meler, En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etme kararı aldı.

        69. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta Tadic'in ortasında ceza sahasında En-Nesyri'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

        71. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Tadic'in ceza sahası içinde aşırtma ortasında kale sahasında yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meyin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

        74. dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. Sol kanattan En-Nesyri'nin ortasında topu göğsüyle yumuşatan Dzeko'nun vuruşunda, top ağlara gitti: 0-3

        90+2. dakikada Fenerbahçe 4'üncü gole ulaştı. Amrabat'ın sağ kanattan ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4

        Fenerbahçe karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

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