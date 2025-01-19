Adana Demirspor: 0 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'de goller 69 ile 71. dakikalarda En-Nesyri, 74. dakikada Dzeko ve 90+2. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada puan farkını 6'ya düşürdü ve puanını 45'e yükseltti. Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı. Adana Demirspor forması giyen Yusuf Barasi 56. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Adana Demirspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. REKLAM FENERBAHÇE'NİN 2 GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 50. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Ancak bu gol VAR'dan iptal edildi. Bu dakikada orta sahada yaşanan pozisyonda İrfan Can Kahveci, Maestro'dan topu aldı ve topu ileriye doğru oynadı. Topu alan Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı futbolcu, topu ağlara gönderdi.

Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e Maestro'ya faul olduğu yönünde itirazda bulundu. Hakem Meler, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve En-Nesyri'nin golünü iptal etti. Fenerbahçe, 63. dakikada İrfan Can Kahveci ile bir kez daha öne geçti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi. Hakem Meler, pozisyon içerisinde Youssef En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığını işaret ederek golü iptal etti. ADANA DEMİRSPOR'DAN 2 DEĞİŞİKLİK Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 1-0 yenildikleri Gaziantep FK maçının kadrosuna göre Fenerbahçe karşısında 2 değişikliğe gitti. REKLAM Mavi-lacivertliler, Fenerbahçe karşısında sahaya Deniz Eren Dönmezer, Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Barası ve Nabil Alioui 11'iyle çıktı.

Adana Demirspor'da yedek kulübesinde Murat Eser, Vedat Karakuş, Abat Aimbetov, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak ve Kadir Karayiğit yer aldı. Teknik direktör Mustafa Dalcı, Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapan Osman Kaynak ve Abat Aimbetov'un yerine Jovan Manev ve Nabil Alioui'ye şans verdi.