Nazillispor - Giresunspor: 4-2

Naz-Naz, 17'nci dakikada Zahit'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağlarken, Nazillispor'un ilk golünü atan Taşkın bu kez 38'inci dakikada ağları yeniden sarstı: 3-1. İlk devreyi 2 farklı önde tamamlayan Nazillispor, 84'üncü dakikada Oğuzhan ile golleri dörtledi: 4-1. Maçta son sözünü dakika 90'da Giresunspor'dan Şenel söyledi: 4-2. Nazillispor, bu sonucun ardından 12 puana yükselip umut tazeledi. Giresunspor ise sonunculuktan kurtulamadı.

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