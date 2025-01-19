Kuşadasıspor - Anadolu Üniversitesi: 0-2
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor, ikinci devrenin ilk haftasında evinde Anadolu Üniversitesi'ne 2-0 mağlup oldu.
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor, ikinci devrenin ilk haftasında evinde Anadolu Üniversitesi'ne 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Eskişehir temsilcisi 53'üncü dakikada Berkay Güntay'ın golüyle öne geçti: 0-1.
Anadolu Üniversitesi, 63'üncü dakikada Niyazi Çolak ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı: 0-2.
Bu sonuçla düşme hattındaki Kuşadasıspor üst üste 3'üncü yenilgisini alıp 10 puanda kalırken, Anadolu Üniversitesi 23 puana ulaştı.
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