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        Kuşadasıspor - Anadolu Üniversitesi: 0-2

        3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor, ikinci devrenin ilk haftasında evinde Anadolu Üniversitesi'ne 2-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:16 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:16
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        Kuşadasıspor - Anadolu Üniversitesi: 0-2
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        3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor, ikinci devrenin ilk haftasında evinde Anadolu Üniversitesi'ne 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Eskişehir temsilcisi 53'üncü dakikada Berkay Güntay'ın golüyle öne geçti: 0-1.

        Anadolu Üniversitesi, 63'üncü dakikada Niyazi Çolak ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

        Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı: 0-2.

        Bu sonuçla düşme hattındaki Kuşadasıspor üst üste 3'üncü yenilgisini alıp 10 puanda kalırken, Anadolu Üniversitesi 23 puana ulaştı.

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