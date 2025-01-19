Kuşadasıspor - Anadolu Üniversitesi: 0-2

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor, ikinci devrenin ilk haftasında evinde Anadolu Üniversitesi'ne 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Eskişehir temsilcisi 53'üncü dakikada Berkay Güntay'ın golüyle öne geçti: 0-1.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.