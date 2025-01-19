Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

AA'da yer alan habere göre ilçede bir apartmanın giriş katındaki berberde bir kişinin hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İŞ YERİ SAHİBİ ARANIYOR

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede A.D'nin (37) silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler, iş yeri sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraflar: İHA