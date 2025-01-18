Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Mucize bebek Eylül Cemre, doktorların "prematüre okulu"ndan taburcu edildi

        FERDİ UZUN - Aydın'da, 500 gram dünyaya gelen, organları yeteri kadar gelişmediği için küçük bedeniyle birçok sağlık sorunuyla mücadele eden Eylül Cemre bebek, 130 gün süren yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mucize bebek Eylül Cemre, doktorların "prematüre okulu"ndan taburcu edildi
        ABONE OL

        FERDİ UZUN - Aydın'da, 500 gram dünyaya gelen, organları yeteri kadar gelişmediği için küçük bedeniyle birçok sağlık sorunuyla mücadele eden Eylül Cemre bebek, 130 gün süren yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

        İncirliova ilçesinde yaşayan 6 aylık hamile Melek Tuna (30), geçen yıl ekim ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

        Burada erken doğum yapan Tuna, 500 gramlık bebeğini dünyaya getirdi. Henüz 6 aylık doğduğu için gelişimi tamamlanmayan bebek, beyin, bağırsak ve gözündeki riskler nedeniyle hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

        Yaklaşık 4 ay makineye bağlı yaşayan bebeğe Eylül Cemre adı verildi.

        Hastanede zorlu bir süreci geride bırakan ve doktorların "mucize" diye sevdiği Eylül Cemre, 2,6 kilograma kadar ulaştı.

        Yoğun bakımdan sonra bir süre serviste takibi yapılan Eylül Cemre, iyileşip annesiyle evine gönderildi.

        Prof. Dr. Abdullah Barış Akcan, AA muhabirine, yenidoğan yoğun bakım ünitesi ekibiyle erken doğan bebekleri yaşatmak için çabaladıklarını söyledi.

        Eylül Cemre ile mutlu bir ana tanıklık ettiklerini aktaran Akcan, "Bugün yine prematüre okulumuzdan mezun verdik. Prematüre bakımı oldukça önemli ve aslında ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden birisi." diye konuştu.

        - "Bu bizim mucizemiz"

        Doç. Dr. Ayşe Anık ise Eylül Cemre'nin sağlığına kavuşmasının tüm yenidoğan yoğun bakım ekibini sevindirdiğini dile getirdi.

        Eylül Cemre'nin uzun süre makineye bağlı yaşadığını anlatan Anık, "Doğduğunda genel durumu kötüydü, hayati riski yüksekti. Hastanemizde 130 gün yattı, solunum dışında başka problemleri de oldu. Bağırsakları, beyni ve gözüyle ilgili... Organları gelişmeden doğmuştu ama şimdi her şey yolunda, annesinin yanında ve genel durumu çok iyi, 2 kilo 600 gram oldu. Eylül Cemre bizim mucizemiz." dedi.

        Yenidoğan yoğum bakım ünitesi sorumlu hemşiresi Emine Kargıcak da uzun ve yorucu bir sürecin sonuna geldiklerini belirterek, "Bu 2 kilo 600 gramın arkasında gerçekten inanılmaz bir emek var, inanılmaz bir çaba var, hem aile için hem de ekip için."diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Dama'cana' kast!
        Dama'cana' kast!
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        En iyi 5 James Bond filmi
        En iyi 5 James Bond filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?

        Benzer Haberler

        FETÖ üyesi saklandığı çatıda yakalandı
        FETÖ üyesi saklandığı çatıda yakalandı
        Aydın'da 3 daire arasında yapılan gizli geçitleri kullanarak saklanan FETÖ...
        Aydın'da 3 daire arasında yapılan gizli geçitleri kullanarak saklanan FETÖ...
        Aydın'da patlayan su borusu trafiği aksattı
        Aydın'da patlayan su borusu trafiği aksattı
        'Dur' ihtarına uymayan bottan denize düşüp, kaybolan 4 kaçak göçmenin cansı...
        'Dur' ihtarına uymayan bottan denize düşüp, kaybolan 4 kaçak göçmenin cansı...
        Germencik'te öğrenciler karne aldı
        Germencik'te öğrenciler karne aldı
        Aydın'da ölü yunus karaya vurdu
        Aydın'da ölü yunus karaya vurdu