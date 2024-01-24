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        Aydın'da trafik denetimleri sürüyor

        Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kurallara uymadıkları belirlenen 21 sürücüye ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:20
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        Aydın'da trafik denetimleri sürüyor
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kurallara uymadıkları belirlenen 21 sürücüye ceza kesildi.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde dron destekli uygulama yaptı.

        Denetimlerde; kırmızı ışık ve emniyet kemeri gibi trafik kurallarına uymayan sürücüler dron ile tespit edildi.

        Polis, 21 sürücüye 20 bin 196 lira para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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